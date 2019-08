Divergencias en equipo H-20 por manejo de inscritos

Se supo que en el Partido Revolucionario Moderno, específicamente en la tendencia del expresidente Hipólito Mejía, hay un gran malestar debido a que desde su equipo técnico le habrían suministrado datos inexactos sobre la realidad de los inscritos en la segunda fase del Programa de Registro de Militantes, PREMIL II, lo que ha sido objetado por otros dirigentes.

Lo que ha trascendido es que un sector del proyecto H-20 ha reprobado en duros términos que al ex presidente le hayan ofrecido datos, no muy convincentes, sobre la cantidad de inscritos de su sector y aseguran que “Hipólito no se merece que lo hagan aparecer como un líder que le ofrece a la prensa y al país datos que son desmentidos por la realidad”.

Revelan que entre los inscritos presentados por el equipo de Mejía hubo 17% que figura en el padrón del Partido de la Liberación Dominicana, y que cuando recibieron la llamada de confirmación de la inscripción dijeron que son peledeístas y pidieron que los sacaran del padrón del PRM.