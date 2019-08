Cayó el arrastre, ganó RD

Vinicio Castillo Semán

@VinicioSenador

El Tribunal Constitucional, en su sentencia de fecha 12 de agosto de 2019, acogió un recurso de inconstitucionalidad que interpusiéramos en mi nombre personal y la Fuerza Nacional Progresista (expediente que fue fusionado con instancia similar del amigo y colega Ángel Lockward), declarando no conforme con la Constitución el odioso arrastre de votos de diputados a senadores, contenido en la Ley 157-13.

Fue una ardua batalla de años en la opinión pública.

Batalla jurídica, política y social en defensa del derecho del pueblo dominicano de elegir mediante el voto directo a sus senadores, derecho que fuera puesto en peligro, igualmente, por la Resolución No. 04/2019 de la Junta Central Electoral (la cual también atacamos vía Amparo), que mantenía el voto directo, arrastre, para las elecciones del año 2020, en la Senaduría del Distrito Nacional y cinco grandes provincias del país.

Quiero en este artículo hacer un reconocimiento al Tribunal Constitucional, que hizo prevalecer la Constitución y los valores democráticos por encima de los intereses e influencias partidarias y políticas.

No poca gente me había advertido que el Tribunal Constitucional no se atrevería a contrariar al poderoso Comité Político del PLD, que había fijado una posición institucional en favor de que el inconstitucional arrastre se mantuviera en todo el país.

Algunos amigos me dijeron con cierto fatalismo que no esperara que se hiciera justicia y se hiciera valer la Constitución, porque una decisión declarando inconstitucional el arrastre requería una mayoría calificada de 9 votos.

Contrario a ese pesimismo reinante, el Tribunal Constitucional se engrandeció, demostrando no tener ataduras que no sean con el respeto y la sujeción a las supremas y delicadas funciones que le han sido confiadas, de hacer respetar la Constitución y fortalecer los derechos fundamentales y la democracia dominicana.

El pueblo dominicano ha sido el gran ganador, sin banderías partidaristas y sin importar quiénes impulsáramos la acción que finalmente abatió el odioso e inconstitucional arrastre.

A partir de las elecciones del año próximo los ciudadanos podrán elegir libremente un diputado de un partido diferente al del senador. Este tendrá que ser votado de manera directa por el elector.

¿Qué significará ésto en la práctica? Que los poderes públicos funcionarán mejor.

Los partidos políticos se esmerarán en seleccionar candidatos a senadores queridos por sus demarcaciones, con condiciones para representarlos.

Uno de los aspectos fundamentales que logrará la caída del arrastre es poder concretar una representación congresional amplia y diversa.

Hacer que los contrapesos entre Cámara de Diputados, Senado de la República y Poder Ejecutivo puedan contrabalancearse, vigilarse y fiscalizarse unos a otros. Se acabarán los tiempos en que un partido hegemónico por el hecho de ganar la mayoría de diputados, tenga el control automático de la Cámara Alta.

El avance institucional ha sido inmenso con este fallo.

Anuncio al país que, en los próximos días estaré considerando la posibilidad de aspirar de nuevo a la Senaduría del Distrito Nacional, postulado por mi organización, la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y la coalición electoral Juntos Podemos, integrada por 8 partidos políticos, hasta el momento.