Destruir vidas, dar vida...

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

El papa Francisco -volvamos a leer una vez más, por sus sabias palabras, sus frases cortantes, precisas-: “No está permitido destruir la vida, hacerla objeto de experimentos o de falsas concepciones”.

Destruir la vida. No solamente los delincuentes, cuando asaltan, destruyen y matan vidas; no solamente se mata la vida cuando a un niño o a una niña se le abandona. Se matan las vidas de muchas maneras: cuando se experimenta con el ser humano, cuando no se le cuida, cuando se provocan abortos voluntariamente, cuando de alguna manera se afecta la vida, se destruyen vidas, y estamos hechos para dar vida. El ser humano, el hombre o la mujer, llevan dentro de sí, digamos así, un chip; llevan dentro de sí una condición de dar vidas. Nacemos para dar vidas, para comunicar vidas, no para destruirlas, no para dañarlas. Aprendamos a ser como somos: el ser humano está hecho -hombre o mujer- para dar vidas, y repitamos: no para destruirlas.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.