Yadira Morel

yadira.morel@listindiario.com

P. ¿Cómo puedo imprimir el récord de mis entradas y salidas, ya que en mi último viaje el inspector de migración me dijo que pase tres meses y solo me pasé 45 días.

R. Esto es muy común y por eso todas las personas que viajan deben imprimir el i-94 que es el registro que tiene migración de todas las entradas y salidas y llevarlo en cada viaje, esto lo pueden hacer entrando a https://i94.cbp.dhs.gov y solicitar el récord de sus entradas y salidas a los Estados Unidos.

P. He solicitado visa 5 veces y me la han negado y creo que cumplo con todos los requisitos y siempre me entregan el mismo papel de la 214b ¿qué puedo hacer?

R. Lo más importante al solicitar una visa es tener en cuenta que el Cónsul tiene la última palabra y otorgará el visado a la persona que él considera desde su punto de vista que tiene suficientes lazos familiares y económicos que lo atan al país.

P. Tengo un sobrino de crianza que lo declaré mi hijo a los 3 años, soy ciudadana americana y quiero solicitarle la residencia ¿hay algún problema?

R. El Consulado solicita ADN prueba de maternidad en todos los casos que presentan declaraciones tardías, se descubrirá que usted no es su madre biológica y será acusado de fraude migratorio lo cual no le permitirá viajar a Estados Unidos a menos que le otorguen un perdón.