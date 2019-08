Expectativas devaluatorias

ROLANDO REYES

Primer Tiro

Contrario a lo que debió ocurrir en condiciones normales, el recorte de 50 puntos básicos a la Tasa de Política Monetaria (TPM) aplicado por el Banco Central a fines del mes de junio no fue traspasado por las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) a las demás tasas de interés del mercado financiero. Al final del pasado mes de julio se produjo otra reducción de 25 puntos básicos, y aunque la tasa activa promedio de los primeros 19 días del cursante mes de agosto está por debajo de la del mes anterior, su reducción es mucho menor a la del recorte total de 75 puntos realizado a la TPM. Si se toma en cuenta que la reducción acumulada de 75 puntos de la TPM ha sido traspasada casi en su totalidad a la tasa pasiva promedio, entonces se puede concluir que las EIF han aumentado su margen de intermediación después de la nueva política de flexibilización monetaria iniciada en junio por el Banco Central.

Segundo Tiro

Se pueden citar por lo menos cuatro fenómenos que se producen simultáneamente a los citados en el párrafo anterior. En primer lugar, durante los primeros quince días del mes de agosto los préstamos al sector privado en moneda nacional, en vez de aumentar, experimentaron una ligera, muy ligera, disminución. En segundo lugar, la tasa de interés interbancaria (la que se cobran las EIF en préstamos entre sí), en vez de disminuir, registra un aumento durante los primeros 19 días del mes en curso, situándose inclusive por encima de la tasa que cobra el mismo Banco Central en operaciones de financiamiento a las propias EIF. En tercer lugar, también durante los primeros 15 días del mes en curso las EIF han mejorado su posición neta (activos menos pasivos) internacional en dólares en US$ 270.2 millones. En cuarto lugar, el rendimiento demandado por los inversionistas de los títulos de deuda pública (compuesto mayoritariamente por EIF) sigue aumentando de manera sostenida.

Tercer Tiro

Lo planteado en el párrafo anterior sugiere que la percepción y la demanda de mayores primas de riesgo podría estar concentrada preponderantemente en las EIF, y si esa hipótesis tiene fundamento, entonces habría que preguntarse que están viendo, percibiendo, proyectando, pronosticando o avizorando las EIF, y cuánto y cuáles de los demás actores económicos importantes tienen la misma visión y pronóstico. Dado el impacto que tarde o temprano producirá la liberación de los recursos del encaje, una recesión económica inminente e inmanente que deprima la demanda de préstamos no puede entrar en el horizonte avizorado. Al día de hoy la devaluación anual calculada con los datos publicados por el Banco Central es de un 3%, lo que ha dejado muy poco espacio para una posible brecha con respecto al tipo de cambio percibido, pero no así con respecto al esperado. Por tanto, si el aumento en la demanda de prima de riesgo se concentra en el segmento de las EIF, entonces lo único que estas estarían viendo, que no ven los demás actores, es un aumento en la devaluación esperada, en cuyo caso la hipótesis defendida en entregas anteriores sigue en pie, lo único que ahora mucho más focalizada.