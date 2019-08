Liderazgo de calidad y juventud que busca espacio

Ellis Pérez

@EllisPerezSr

En la sociedad moderna resulta una discusión común el reclamo de los jóvenes que se quejan de que la permanencia alargada de los líderes en las posiciones se convierte en una injusticia para ellos. Sin embargo, es fácil de comprobar que esos liderazgos se originaron cuando estas personas eran aun bastante jóvenes. Si auscultamos la historia, no será ninguna sorpresa encontrar que la mayoría de los líderes que iban cambiando la faz del mundo en las diferentes etapas, eran mayormente unos jovenzuelos.

A finales de los 60 mientras transmitíamos por Radio Universal una serie de los Bravos de Atlanta frente a los Gigantes de San Francisco, en San Francisco, California, les pregunté a los narradores de los Gigantes, Russ Hodges y Lon Simmons cuanto tiempo tenían como narradores del equipo, Russ contesto: yo me inicié con los Gigantes en Nueva York y he continuado aquí en San Francisco, tengo unos 35 años narrando. Y tu Lon, cuánto tiempo: él contesto, no tanto como Russ, solo unos 24 años. Traje esto a colación porque en el aeropuerto, antes de salir de Santo Domingo un joven me abordó y me dijo: Ellis yo quiero ser narrador de beisbol, pero entre Billy Berroa, Lilin Diaz y Felix Acosta Nuñez no hay quien se cruce, están fijos ahí.

Tomemos el caso de Vin Scully, el histórico narrador de los Dodgers de los Ángeles quien narró para equipo por 67 años consecutivos, del 1950 al 2016. Cada vez que él anunciaba que pensaba retirarse, el público le reclamaba al equipo que no lo podía dejar ir. En un tenor parecido está el caso de nuestro Manuel Mota que por 34 años consecutivos fue coach del equipo de los Dodgers habiendo completado recientemente un ciclo de 50 años sirviéndole al equipo como jugador y coach.

Recuerdo una ocasión hace más de 40 años en una actividad social del mundo del turismo en Nueva York, escuchar una conversación entre dos jóvenes norteamericanos : uno le dijo al otro, hoy en día ya no es tan importante tu formación y preparación, es más importante a quién tú conoces que te pueda ayudar a conseguir un buen puesto.

Al fin y al cabo, lo importante es que la persona joven, defina claramente sus objetivos, lo que quiere llegar a ser, además de una buena educación y que a esto le agregue el sentido de creatividad, insistencia, perseverancia y pasión sin límites.