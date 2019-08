Decálogo urgente para de-morados

Pablo McKinney

Por lo que podría ocurrir hoy en la Cámara de Diputados, por considerarlo de urgente y necesario, aquí les dejo mi ya viejo decálogo para salvar amores, aplicado a la política morada y sus querellas.

1.- Cree un ambiente de confianza que permita hablar honestamente con su pareja, preferiblemente en casa de un común y gran amigo rico.

2. No olviden los detalles. Enviar el reciente libro Stiglitz a Palacio. Girar una “visita sorpresa” a algún apartamento de Naco.

3. Tomen decisiones en familia, como en los buenos tiempos, 1996-2000, preferiblemente en lunes.

4. Por culpa del dinero no descuiden el amor. No hay falta de fondos que Magín y Enrique no puedan resolver de aquí a mayo.

5. Eviten las malas compañías, comadres “llevaytrae” y “veteydile” que sólo sirven para crear cizaña.

6. Respeten el espacio del otro. Toleren que a la pareja se le antoje, por ejemplo, visitar pobres los domingos, lo que es grave, o encerrarse a leer en la biblioteca a cualquier hora, que es peor.

7. Todo sacrificio es válido para evitar el divorcio (la oposición). Roto el matrimonio, es muy difícil rehacer la vida sentimental (volver al gobierno), si no lo sabrá uno.

8. No se olviden del Dios (del pueblo) que ha elegido al esposo (Presidente) como cabeza de familia (Corintios 11:3), pero le ha ordenado \ tratar a su esposa con el mismo amor con el que trata su propio cuerpo (Efesios 5:25-29).

9.- Divídanse las tareas del hogar. Si uno administra el dinero -El Ejecutivo-, el otro debe dirigir la elaboración de los alimentos -el Congreso- y los detalles de la casa (el Poder Municipal).

10.- No permitan que un hijo descarriado (funcionario corrupto) dañe su relación por permisividad y ñoñería. Un régimen de consecuencias es fundamental en la crianza (el gobernar). Finalmente, con Neruda les recomiendo luchar “porque no los separe la vida” para que, juntos, (sólo juntos) puedan “mandar al diablo a la muerte”, o sea, a la posibilidad cierta de una derrota en 2020. ¡Que por falta de consejos no quede!