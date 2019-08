Los dos líderes y la mar

Pablo McKinney

El pasado sábado, el presidente Danilo vino a confirmar lo que, en 2011 confirmó Leonel: que son ellos dos los líderes del PLD, los que, a la hora de los hornos, han logrado salvarse de la tentación de confundir sus deseos con la realidad para obedecer los mandatos -a veces crueles-, de la Real Politik. El Frente Patriótico, por ejemplo.

Como ocurre en 2019 con Medina, en el año 2011, el entonces presidente Fernández disponía de todo lo necesario para aplastar -mas o menos democráticamente- a su adversario, que en ese momento no superaba la tercera parte de las intenciones de voto dentro o fuera del PLD y sus organismos.

¿Por qué en la reunión del sábado, Medina decidió no aplastar (más o menos democráticamente) a su adversario? Porque, como Fernández en 2011, sabe muy bien que sin el apoyo del sector Leonel es muy difícil -rozando lo imposible- vencer a una oposición que ha ido aprendiendo las lecciones que cada derrota le ha enseñado. La primera de ellas la resume una frase lapidaria: “Sin tetas no hay paraíso”, y ya me explico: Sin unidad morada, por un lado, ni frente amplio y unido en azul, por el otro, no habrá victoria. (Todo esto es un Deja Vú 2011 con los mismos actores, pero con los personajes cambiados).

Ahora queda por ver si en octubre llegará “sangre nueva” al PLD o si, cual Juan Marichal en su gloria deportiva, Leonel Fernández logrará relevarse a sí mismo, e inventarse de nuevo en esta entrada 16 de su carrera política. Por lo menos, el profesor parece haber escuchado viejos consejos de ya viejos amigos, y ahora en las fotos uno ve con más frecuencia a Omar and friends, y menos a esas terribles maquinitas de restar votos, más impopulares que una ausencia.

Mientras tanto, todas las miradas conducen a Margarita Cedeño que, por ser desde hace mil años la tercera peledeísta con mayor simpatía e intención de voto, será electoralmente decisiva en este proceso, más aún en unas primarias que por abiertas incluyen al resto de la sociedad, más allá de los templos machista-leninistas demorados, y alejada la doctora de todos los pactos sean estos de Varsovia en El Cantábrico, o del Atlántico Norte en Bella Vista.