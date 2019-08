Danilo Medina y el Comité Central del PLD

César Duvernay

Definitivamente que el gran protagonista de la más reciente reunión del Comité Central (CC) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue el presidente de la República de la República Danilo Medina. Las lecturas a lo que allí aconteció así lo indican, pero también muestran la idiosincrasia de una organización política de gran inteligencia emocional.

Y es que el PLD es una formación atípica donde, y por más encarnizado que parezca el combate, los contendientes pelean riéndose y sin ningún tipo de empacho para hacer los paréntesis que impongan las conveniencias y reunirse, debatir o decidir cosas.

Con un PLD crispado por una lucha de poder, matizada por acciones y discursos extremadamente álgidos, el CC reunió tanto a las fuerzas como a las cabezas del conflicto (Danilo Medina y Leonel Fernández), en un ambiente peligrosamente tenso.

Del plenario de 577 miembros (mayoritariamente danilistas), cada uno de los 11 aspirantes debía sacar el 33 por ciento, (190 votos) para poder ser precandidato. Una realidad que hacía comer las uñas a más de uno quienes apostaban a una votación por bloque, ya que de manera individual, como proponía el danilismo, estos decidirían quienes pasarían pero sobretodo...quién no. Es Justo en ese momento que interviene Medina, quien a fuerza de liderazgo, instruye y desactiva la ejecución, dando aquiescencia para que, y gracias a él, fueran validados los once. Danilo, habilidoso y estratega, olfatea no solo las conveniencias, sino también los peligros, y mirando mas allá de la curva, visualiza no solo la siembra, sino la cosecha.