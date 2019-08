La receta de la profilaxis

Emerson Soriano

Una vez me contó mi gran amigo y maestro Ramón Antonio Veras (Negro), quien me enseñó mis primeros pasos en vías de ejecución y con quien compartí militancia en la izquierda, que estando en un país socialista se pudo percatar de un acto indebido de un policía de ese país, lo que le hizo confirmar que en todos los países existe el riesgo de que aparezcan policías corruptos, debido al permanente trato con los delincuentes a que se exponen.

En la República Dominicana hay muestras de sobra de que la famosa profilaxis sugerida para ciertos cuerpos “especializados” de las instituciones policiales, militares o mixtas no funciona. Y para muestra un botón, el recién sonado caso de la famosa fiscal de Villa Vásquez y los “honorables” de la DNCD.

Lo anterior confirma que para nuevos planes, nuevas instituciones, con nuevo personal -sangre nueva, para tomar prestado un término de moda-, formado en lo que se pudiera llamar una filosofía de sus objetivos misionales, que actúe con apego a éstos y que sienta orgullo de pertenencia y de participación en lo que hace, seguido de la más estricta supervisión.

He aprendido que, una vez es casualidad, dos veces es coincidencia y tres veces estadística. Me serviré de ello, con tres ejemplos para demostrar que la sangre nueva es la solución cuando la institucionalidad anda maltrecha y no parece haber más esperanzas.

Cuando fui designado Director General de Bienes Nacionales tenía siete años trabajando para esa institución y conocía sus puntos débiles. El departamento de subastas era un verdadero dolor de cabeza. Aún sabiendo que había algunas personas buenas en él hice una renovación total, mandé a todos a otros departamentos menos vulnerables y traje sangre nueva, El resultado fue singular, se convirtió en uno de los mejores.

Gustavo Montalvo fue encargado de organizar el 911, destinado a hacer el trabajo que hacían muchas instituciones, el éxito está ahí. Gonzalo Castillo fue criticado por “Auxilio Vial”, se decía que era cuestión ajena a su ministerio. Hizo caso omiso y se dedicó a formar un personal en una filosofía del servicio, y hoy el país disfruta de una institución confiable de la que todos nos sentimos orgullosos. Nadie se acostumbraría a una carretera sin las unidades del servicio de asistencia vial que Gonzalo Castillo instituyó. Esa institución es muestra de que, si hay voluntad, se puede.