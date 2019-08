Solo para perdidos

Pablo Clase Hijo

Los cristianos verdaderos caminan en victoria. Una victoria supone que se ha salido airoso de una batalla. Por tanto, no hay triunfalismo en los hombres de fe. Simplemente son redimidos por el favor inmerecido de Dios. Simplemente irán al cielo, porque Dios ha perdonado sus pecados. Se han reconocido enfermos, y el médico divino los ha curado. Al fin y al cabo, Cristo vino a buscar a los que están perdidos, es decir, a todos. Pero la salvación solo llega a los que se creen a sí mismos pecadores.

Si el mundo hubiera sido justo, no habría necesidad de la venida de Cristo ni de su llamado al arrepentimiento para otorgar el perdón. Fue un prodigio de la gracia divina que Jesús viniera a predicar el evangelio y a morir por el perdón de pecados y la salvación del alma.

Jesús dijo: “Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento” (Lucas 5:31-32).