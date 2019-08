Tiempo para el Alma

Josefina Navarro

josefinanavarrog@gmail.com

“Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: “Creí, por eso hablé”, también nosotros creemos y por eso hablamos”. II Cor. 4: 13

¡Cuánto convencimiento en las palabras de Pablo! El apóstol en la Segunda Carta a los Corintios anima a sus compañeros para que no claudiquen ante los acosos y los obstáculos interpuestos en su misión evangelizadora. Lo leo y siento como si me hablara, nos hablara; como si nos dijera: ‘no se queden callados, no sean pasivos’.

Si has creído en Jesús como tu salvador, que murió para darte libertad y que resucitó de entre los muertos para llevarte al camino de la vida eterna, entonces ¡no te calles, cuéntale de Él a los demás!