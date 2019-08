Tiempo para el Alma

Josefina Navarro

josefinanavarrog@gmail.com

“Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis”. Mt. 10:8.

El perdón. ¿A cambio de qué? Piensa en tu vida, en lo que has hecho, en lo que haces que afecta a otros de manera negativa; en las veces que has ofendido, que ofendes; en las veces que has actuado incorrectamente (en lo que sea, lo primero que te venga a la mente). Le dices a Dios: “Señor, perdóname, no quero actuar mal, etc. etc. etc.) ¿Qué hace Dios? ¡Te per- dona! De hecho, te ha estado perdonando toda la vida. Entonces ¿por qué pasas factura a los demás? ¿A cambio de qué estás perdonando o disculpando o aceptando a otros? ¿Estás poniendo condiciones? ¿A cambio de qué estás haciendo favores, cuando Dios ha estado poniendo en ti su favor toda tu vida?