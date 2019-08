Frases en cascada

Juan F. Puello Herrera

asistente@puelloherrera.com

La traición supone una cobardía y depravación detestable y la emplean solo aquellos que no han llegado a comprender el gran tesoro que se posee siendo dueño de una conciencia honrada y pura. La hipocresía es la puerta por donde se inoculan a nuestra sangre los virus de la falsedad, la deslealtad, la infidelidad, la mentira; y cierra el riego al corazón produciendo el anticuerpo contra el amor, la lealtad la sinceridad y la verdadera amistad. Aunque se pueda esconder, tarde o temprano, la verdad encuentra a la gente falsa y la aplasta. No habiendo podido obtener el triunfo, los mediocres no perdonan jamás el de los otros. Una persona íntegra actúa siempre apegada a la verdad y la justicia tanto para sí como para todo el que la rodea.

Cuando damos nuestro talento a gente que no lo agradece, le proporcionamos las piedras con que han de lapidarnos. En muchos casos una señal inequívoca de perversión y que sirve de recordatorio de culpa que no borra el tiempo, son los caminos enlodados en que queden atascados aquellos que les domina el afán excesivo de riquezas y de seguridad económica por encima de su conciencia. La traición es el recurso que utilizan los cobardes para tapar sus faltas y esconder sus ambiciones. El traidor no tiene la capacidad para armonizar las emociones con los sentimientos. Por esto y otras razones, no se puede hacer un buen trato con una persona mala.