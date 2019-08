Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Hoy, más que nunca, se habla de un régimen de consecuencias cuando se trata, sobre todo, de la vida política y de la corrupción.

No hay que esperar a la eternidad para que haya exigencias y la vida te lo cobra en tus hijos, te lo cobra en tu descendencia y de tantas otras maneras. Y hablamos de la vida de lo político, pero esta frase la encontramos de una manera tan clara, lo hemos dicho otras veces, en un laico, de Higüey, Rolando Montilla, quien afirma: “Yo no hago nada indebido porque, al final, la vida te lo cobra”. Nosotros los creyentes sabemos que en la eternidad también se nos pedirá cuentas de lo que hemos hecho y de lo que hemos dejado de hacer. Ahora bien, no hay que esperar la eternidad: sin una vida ética, la vida te lo cobra, y te lo cobra históricamente en este mundo. No hay nada oculto que no llegue a saberse. No hay nada corrupto que no llegue a pagarse.

No hay ningún dinero que se tenga de manera indebida que no haya que devolverlo de alguna manera, en uno mismo o en su familia, porque yo soy yo y mi familia.

