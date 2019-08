Residencia para esposo

Yadira Morel

P. Mi esposo ciudadano americano me solicitó la residencia hace 2 años y 7 meses y no he recibido ningún documento ¿Qué debo hacer?

R. Es muy extraño, pues, cuando se hace una solicitud de residencia se hace un pago de 535 dólares y el recibo de pago se lo envían de inmediato a la dirección que usted puso en los documentos...

P. Me gané una estadía en un hotel en Estados Unidos pero no tengo visa, ¿qué puedo hacer?

R. Puede solicitar el visado y si se la otorgan entonces viaja para recibir el premio.

P. Soy residente permanente de Estados Unidos y quiero solicitar la residencia de mi esposo, y, quiero saber qué tiempo se tomará el proceso.

R. En este momento la petición a favor de su esposo siendo usted residente americana categoría F2A está al día, o sea que no tiene tiempo de espera, solo dura el tiempo que dura procesarla.