Una fauna inagotable

Pablo McKinney

El realismo mágico de nuestra fauna política es inagotable. Ahora resulta que uno de los dos líderes de la oposición al PLD (Hipólito Mejía) respalda la propuesta de reforma constitucional para la habilitación de un adversario político que, además de Presidente, es el líder político mejor valorado.

La nación no acaba de superar el ambiente de intranquilidad por el tema de la modificación constitucional para otra repostulación, cuando aparecen los bellacos del PRSC a insistir en habilitar al mandatario para 2024; cosa que, en contradicción con la línea de su partido apoya Hipólito, quien siempre ha dicho preferir el modelo de dos períodos y nunca más. Parece que en el “nunca más” que afecta a su amigo sureño está el detalle. La decisión de habilitar al Presidente a uno le parece justa, pues la inhabilitación se creó para, exclusivamente, evitar su repostulación en 2020 y ella cumplió su cometido. De todos modos, es un tema que debemos hablar despacio todos, pero no ahora, cuando la prioridad “prioritaria y primera” son las elecciones, en un país con unos partidos marrulleros que no saben perder, una JCE a la que le cuesta mandar, y un alocado partido de gobierno ahíto de tanto ganar.

¡Pero vea Ud. qué vaina! No se repone uno de la “absurda absurdidad” de Hipólito, cuando -otra vez- suenan los tambores de guerra en el PLD ante el rumor de que el sector Medina podría desconocer el acuerdo que otorga la presidencia de la Cámara de Diputados a un seguidor de Fernández. Mientras todo esto pasa, alguien debería recordarle a las élites que lo que está en juego hoy no es la estabilidad de un matrimonio de conveniencia, sino la democracia cada vez menos valorada por un ciudadano que en su desventura, orfandad y desesperanza ya mira sin asco y hasta con cierta simpatía la posibilidad de una dictadura, que el nieto ya lo tenemos. ¡Zafa!