Danilo insiste bajo cuerda

Alfredo Freites

El pueblo está en la parte final de una jornada histórica.

Es la primera vez que se derrota una reelección en gestión y la considerada minoría política logró articular una estrategia de ancha base que evitó una confrontación sangrienta.

La posición de Leonel Fernández, de oponerse a una reforma constitucional que abriera las puertas a una tiranía en el futuro, atrajo el apoyo de todos los estratos sociales con eco internacional.

Danilo Medina invirtió meses seduciendo, comprando y agrupando votos pero no logró suficientes para la reforma.

Las condiciones se tornaron adversas. También se agregó la geopolítica que forzó la integración opositora.

Mas del 70 por ciento de los ciudadanos construyeron una muralla democrática que no pudo saltar.

Las reeleccioncitas no cogen cabeza y siguen al uso de los fondos públicos para forzar a una reforma que habilite a Danilo. El socio del presidente, Hipólito Mejía, quien perdió una reelección, apoya la reforma y cuentan con diputados en el PRM: Quique Antún suma las tropas reformistas y enseña el talaje. Este amasijo pagado parece el Plan B del danilismo en tanto que distrae agitando unos pelagatos que sumando los votos no lograrían ni un regidor. Las alitas cortas nunca hacen campana porque no confían en sus propios méritos. Prefieren hacerle coro a reclamarle a Leonel que no sea candidato sin tener este ningún rechazo legal.

Los peledeístas se caracterizan por saber manejar sus contradicciones internas para que no se tornen antagónicas y buscarán la vuelta a la situación.

Ya pasó el nublazón de la reelección, pero los polvos del Sahara que aun flotan en el aire, impiden ver las estrellas.