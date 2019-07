El Presidente hizo lo correcto

Vinicio Castillo Semán

@VinicioSenador

No importan los motivos que haya tenido. Lo que importa es el resultado para el país y para su democracia. No importa que haya sido presión de los Estados Unidos; no importa que haya sido la movilización del pueblo en defensa de la Constitución; no importa que haya sido que no tenía los votos en el Congreso; que fallaron los “amarres” pecaminosos de votos de diputados que llevaron un grupo de funcionarios.

No importa evaluar nada de eso. El presidente Danilo Medina hizo lo correcto.

Nuestro país es otro después del pasado lunes. Terminó un período de zozobra, de intranquilidad y perturbación. El discurso del presidente Medina debió de producirse mucho antes. Pero, lo importante fue que se produjo. Se evitó una gran tragedia. Se evitó un desbordamiento popular tipo Puerto Rico, que hubiera culminado en un masivo pedimento de renuncia de Danilo Medina. Se evitó una posible división de las Fuerzas Armadas, en la cual muchos oficiales no iban a aceptar un zarpazo corrupto a la Constitución para implantar una dictadura en RD. Se evitaron sanciones políticas y económicas de Estados Unidos contra RD muy graves.

Imaginar siquiera que Estados Unidos iba a permitir que en RD se emulara el modelo de Nicaragua, Bolivia, Venezuela, con una reelección indefinida apoyada por China, era una idea alocada. Por las razones que fueran, Danilo desoyó los consejos de intentar ponerse las botas de dictador, como le aconsejaban algunos desorejados y eso es una gran victoria para la nación.

Para todos, incluyendo el propio Danilo Medina, que es muy posible que hoy no pueda ver con claridad que salvó su carrera política e histórica al anunciar su decisión de respetar la Constitución y la democracia dominicana.

Es obvio que el Danilo que vimos el lunes era desconocido para la mayoría de la población. Estaba iracundo, bravo como dice el pueblo, queriendo desahogar su ira contra el Dr. Leonel Fernández y su corriente dentro del PLD. Como ironía de la vida, la “minoría” que con rabia mencionó en su discurso, lo llevó al poder en el año 2012, lo mantuvo en el poder en el 2016 cuando decidió apoyarle su reelección y hoy le salvó su imagen histórica al evitar que diera el salto al vacío, que significaba intentar perpetuarse en el poder con una reelección indefinida.

En realidad, lejos de troncharle su carrera o producirle daños, Leonel Fernández objetivamente ha sido su gran aliado, lo que puede resultar paradójico para los que se concentran en la cotidianidad y no analizan en perspectiva histórica lo que ha ocurrido.

Después que se le pase el “pique”, Danilo tendrá más chance de reflexionar en soledad con su conciencia. Y con una fecha exacta de salida del poder podrá llegar a la conclusión de que el único camino válido y digno es reconciliarse con su compañero Leonel Fernández y pactar la unidad del PLD. Todo lo que esté fuera de ahí son fuegos artificiales y extravíos, que no irán a ningún fin correcto o bueno para el Presidente.