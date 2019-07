88 años... ¡Qué atrevimiento!

YVELISSE PRATS RAMÍREZ DE PÉREZ

Nacer fue el primer atrevimiento, con mi papá perseguido como adversario de Trujillo, en 1931, en el comienzo de la Era. Fue un atrevimiento empeñarme a crecer, pese al diagnóstico pesimista de los médicos, asegurando que no llegaría a la adolescencia.

Cuando cumplí 15, y me enamoré de otro jovenzuelo, los doctores alertaron a mis padres: “No debe casarse, ni tener hijos, sería mortal para ella”. Me atreví a casarme, dos veces, he parido 6 hijos, y he conocido ya 14 biznietos.

Aspiré a hacer carrera docente en la Facultad de Humanidades de la UASD y mi atrevimiento me condujo a ascender en escalafón riguroso: profesora, Directora de Departamento de Pedagogía, vicedecana, hasta llegar a Decana, la primera mujer y la primera “maestrica de escuela” que ocupó ese honroso puesto, sin ser filósofa, ni historiadora, ni literata. En un momento difícil, participé en la fundación de ADP, entrando al Teatro Agua y Luz donde nos juramentamos, pasando entre dos filas de fusiles con banderas rojas. Tuve miedo, pero más pudo mi atrevimiento.

Atrevidamente, acepté el honor de ser Presidenta del PRD, ¡teniendo a Peña como Secretario General!

¿No es acaso un atrevimiento desafiar a los convencionalismos que no conciben a las mujeres mayores trabajar, participar en política, escribir artículos, ¡tuitear! y opinar con cierta audacia propia de adolescentes?

Yo hago todo eso, y en un rapto de atrevimiento, digo los años que tengo, no tiño las canas, pero uso aretes, tengo una colección, y me visto de colores vivos, diariamente.

Leo, escribo, hablo con voz enronquecida por tanto tiempo de tribuna política y de aula, y soy tan atrevida, que creo que aporto un rayito de sol en el debate y en la acción que requiere nuestro país para vivir con justicia, decencia y democracia.

Tengo el atrevimiento de amistar con los jóvenes, ellos me sienten cercana, y se acercan, nos encontramos y es como una transferencia recíproca. De la posmodernidad rechazo la anomia de valores, pero acepto y uso solo lo que me gusta, como tuitear, lo hago diariamente, y la facilidad que la computadora ofrece para acceder a una información, y también de oír y ver una orquesta, un cantante, un literato, sin movernos de la mecedora casera.

El martes recién pasado, cumplí 88 años, ¡qué atrevimiento! ¡Hasta decirlo suena escandaloso! ¡Pocas mujeres acostumbran a proclamar un cumpleaños tan pasado de tiempo! Sí, en verdad, cumplí 88 años, decirlo, empeñarme en seguir viva, y en que la vida siga, pensar que vivir significa criticar, participar, opinar, enseñar lo que uno aprende, reiteran lo atrevida que he sido, y que soy.

He desafiado las restricciones médicas desde la cuna, los prejuicios machistas, las aventuras de una existencia difícil.

Mientras apagaba las velas simbólicas, oyendo cantar a hijos/as, nietos/as y bisnietos/as Feliz Cumpleaños, me descubrí a mí misma, no en la semiadulta mayor algo encorvada y corta de vista que parezco, sino en lo que soy por dentro.

Valiente, porque siento miedo, pero avanzo con él, y atrevida porque hago y pienso como ser humano, como ciudadana, como maestra, como política, no como ser inferior. Soy, fui y seré, ¡una atrevida!