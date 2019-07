Yadira Morel

yadira.morel@listindiario.com

Violé una probatoria y regresé a Santo Domingo sin cumplir con la ley, ahora tengo una niña en República Dominicana y quiero hacerla ciudadana, ¿podría yo tener problemas?

R. Sería importante saber qué delito o crimen usted cometió para determinar si se tomaría en cuenta o no para otorgarle la ciudadanía a su hija o existiría la posibilidad de notificar a la justicia americana.

P. Tengo residencia americana pero vivo más tiempo aquí que en Estados Unidos. Nunca he trabajado allá y por eso nunca he declarado impuestos. ¿Qué debo hacer?

R. Los residentes tienen que residir en Estados Unidos, requisito con el cual usted no cumple. Lo recomendable es que usted entregue la residencia y solicite una visa de turista/paseo.

P. Viajé a Estados Unidos embarazada y se me adelantó el parto. El niño nació en un hospital público donde me otorgaron una tarjeta de seguro y el Estado pagó todos mis gastos. ¿Qué de cierto hay que no debo viajar con el niño, pues me pueden cancelar la visa?

R. Su visa de paseo como su nombre lo dice es para pasear y cuando tiene un hijo y el Estado paga sus gastos, usted se convierte en una carga pública. Lo que usted debe hacer es ubicar su deuda en el hospital y hacer un plan de pago.