Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

En República Dominicana celebramos el Día de los Padres el último domingo de julio. En otros países, en junio. Se cambió para que no fuera tan seguido el Día de los Padres con el de las Madres. ¡Felicidades papá! Especialmente aquellos que, por las razones que fueren se separaron de su hogar, pero siguen buscando a sus hijos, cuidándolos. Al papá fiel a su familia, felicidades de manera extraordinaria.

Felicitemos a los que conservan su responsabilidad frente a los hijos que tuvieron, sin abandonarlos; les siguen dando cariño, afecto e invirtiendo en ellos para que tengan una vida digna. Conocemos padres que no dan cuidado a sus hijos y los hijos no van a felicitarlos. El fallo está en ese abandono, no solamente abandono del hogar, sino de los hijos.

Felicidades padres que cuidan y aman a sus hijos de muchas maneras y dándoles seguimiento.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.