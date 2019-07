Encuestas con riesgos

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do/@orlandogildice

La Junta Central Electoral publicó ayer dos comunicados sobre asuntos muy puntuales, y me interesa el que se refiere a encuestas y encuestadoras ya que la semana pasada escribí sobre el tema.

El documento no solo afirma lo que había dicho esta columna, sino que lo refuerza al recordar que “estas disposiciones tienen carácter obligatorio, cuyas sanciones están contenidas en la referida Ley No. 15-19”.

No solo debe identificarse la firma que lleva a cabo la medición, sino también la entidad que la encarga, paga o patrocina.

Al misterio que acompaña cada sondeo lo mandaron a lavarse los pies y limpios y transparentes a partir de ahora. El te digo ahorita ya no tendrá espacio y financiar estudios de preferencia electoral implicará riesgo, responsabilidad y dar la cara.

Aunque la legislación electoral llevó tiempo discutirla, conocerla en las cámaras y aprobarla, las empresas aparentan estar desprevenidas.

Haciéndose más vivas de la cuenta quisieron burlar la norma con el sambenito de que fue costeada por “un grupo de empresarios preocupados”.

No, así no vale. Tiene que darse nombre, apellidos y apodo. Es más, ante un incidente ocurrido ayer, la JCE decidió enviar una carta a todas las encuestadoras, de manera que no se alegue ignorancia.

Ignorancia de la Ley e ignorancia del comunicado.

La reacción no se hará esperar y los abogados tendrán trabajo súbito, pues se alegará violación de derechos, o individuales o corporativos.

El derecho a la defensa será sagrado, solo que los afectados debieran leerse los artículos 285 y 286, pues las penas no serán infamantes, sino correccionales, pero ¿ quién quisiera verse condenado de tres meses a un año de prisión y pagando multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público ?

La Junta Central Electoral debiera dar un ejemplo, y aplicar el principio latino de que “la ley es dura, pero es la ley”, y nunca mejor momento que ahora, ya que la precampaña es tiempo de zafra.

El que tenga ingenio, y quiera producir azúcar, sabe que tiene que moler la caña.