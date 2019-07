Por fin, definición candidatura PLD

Ellis Pérez

Al igual que los demás ciudadanos dominicanos, he sentido en estos últimos meses la presión y ansiedad que ha causado en nuestra ciudadanía la situación de indefinición para el candidato presidencial del partido de la Liberación Dominicana. Las posturas del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández parecen inflexibles, por lo que no han podido propiciar una negociación que satisfaga a ambas partes. Al respecto esto es lo que creo:

1ro.: Que el presidente Medina se dirigirá al país en los próximos días para anunciar que será fiel a su compromiso constitucional y a su juramento ante Dios y no buscará la postulación presidencial para el periodo 20/24. Que nunca ha dicho que lo haría. Que solo sus funcionarios y seguidores han expresado ese deseo. Que apoyará al precandidato de sus exfuncionarios que fueron motivados por él a plantear esas precandidaturas y que definitivamente terminará apoyando al candidato de su partido a la presidencia, en las próximas elecciones. Con esta decisión el presidente Medina estaría protegiendo su buen nombre ante sí mismo, su familia y la historia.

2do.: Después de ese anuncio central el presidente Medina señalaría que ha sometido el plan de reforma a la Constitución para contribuir a la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del año que viene a solicitud de núcleos de congresistas y de autoridades municipales que recientemente se lo han solicitado. Esa reforma incluiría la habilitación del presidente Medina para el futuro. El presidente Medina igualmente podría añadir la oferta del nombramiento del procurador de la República de parte del Congreso o través de las mismas elecciones generales, de manera que su posición no dependa del Poder Ejecutivo.

3ro.: El expresidente Fernández ante este cuadro, tendría que enfrentarse internamente al delfín del presidente Medina en las primarias abiertas de noviembre, con toda la artillería de los bandos adversos apuntando en su contra. Este nuevo escenario obviamente implicaría la división del PLD. ¿Qué forma tomaría esa división? Habrá que ver.

Si las cosas ocurrieran de esta manera o cercanamente a ella, ¿en que pie quedaría parada la oposición? La deducción lógica es que recibiría un fuerte empujón y que un PLD dividido representaría una más amplia oportunidad de derrotarlo y así llegar al poder. No poseo información privilegiada, y no he recibido sugerencias externas, esto es simplemente una deducción propia resultado del análisis del pasado reciente, del presente actual y del futuro cercano. Puedo equivocarme, soy humano.