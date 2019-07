El PLD... Y después?

GERMÁN MARTÍNEZ

Las diferencias entre las personas, incluso de la misma sangre, son normales y propias de los seres humanos en una existencia que sería muy monótona si todos pensáramos o fuéramos iguales. Pero las diferencias, ambiciones y las aspiraciones no deben generar sentimientos de odios o malquerencias definitivas en una familia o sociedad o en un partido como es el caso del gobernante del PLD que va camino de su aliado el PRD si no pone fin a un estéril enfrentamiento entre sus dos más importantes dirigentes. La realidad es que todos se van a necesitar y que entre compañeros no se puede caer en el descrédito, acusaciones e irrespeto a la persona y figura del Presidente de la República. Luego cuando pase todo y tengan que enfrentar al adversario real tendrán que hilar muy fino para poder salir al frente a acusaciones y descalificaciones que fueron comenzadas y sostenidas por gente de un mismo partido y un mismo propósito. Urge por el país, por el partido y por el futuro definir las cosas y ponerse a trabajar para mantener el poder que es la primera obligación de todos los dirigentes del PLD.