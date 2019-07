La pregunta

Pablo McKinney

Nuestra marca país atraviesa por un mal momento. Se esperan tiempos difíciles para el turismo a partir de 2020. La sequía aumenta el calor. Sin las plantas de Punta Catalina generando a toda capacidad, los apagones no pueden disminuir considerablemente. Se afecta la producción agrícola. La inseguridad ciudadana no cesa y el miedo aumenta. Las Fuerzas Armadas le echan una mano a la Policía y tranquilizan temporalmente algún barrio, pero así no hay pollo que llegue a gallo. Mientras esto ocurre, la economía del país se resiente a pesar de sus todavía buenos indicadores, y comienza a presentar signos de cansancio y ralentización. La capacidad de endeudamiento del Estado va llegando a niveles que preocupan porque ya comprometen un alto porcentaje de sus ingresos, lo que podría afectar la capacidad del gobierno para mantener y seguir avanzando en su mejor historia y su mayor logro, o sea, la lucha contra la pobreza y por la inclusión, la expansión y mejoría de los servicios públicos y los programas sociales que ofrece a los más necesitados, “la joya de la corona”, y a la Jornada Escolar Extendida, a la cobertura de SENASA o a las estancias infantiles me remito, para no hablar de mi dilecto CAID. Si algo faltaba, en lo que va de año los casos de dengue han aumentado un 150%, según el Servicio Nacional de Salud. Si todo esto no fuera suficiente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington, nos envía con Alicia Ortega y su Informe la segunda temporada de la serie Odebrecht, pero no para colocarla en Netflix que entretiene mucho, sino para que la reciba la Procuraduría General de la República.