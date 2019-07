Orlando Gil

gil@claro.net.do/@orlandogildice

Cualquier diletante de café diría que no ve problema en el asunto. Si la convocatoria de reforma no cuenta con votos suficientes para pasar en la Cámara de Diputados ¿por qué no dejar que introduzcan ese proyecto, y con la mayoría en contra, resolver el despropósito?

En la calle creen que muerto el perro se acaba la rabia, y los no reeleccionistas debieran empujar su carreta en esa dirección.

No habría por tanto zozobra dentro del hemiciclo ni afuera manifestaciones demandando, ni guardias y policías armados y dispuestos a reprimir.

El diletante de café pensaría eso porque no sabe que los motoconchistas, aunque tienen derecho a expresarse en contra de la reforma, no votan en las sesiones de las cámaras.

Y eso vale tanto si son dominicanos como haitianos.

Ese podría ser el quid del asunto: la incertidumbre del potencial votante. Los dos bandos tienen el hilo en la mano, pero no saben lo que oculta el ovillo.

Delante de mí han hecho la cuenta reeleccionistas y no reeleccionistas, y en esa aritmética parda los números dan, y de manera aplastante.

Aunque ya se sabe que el dominicano no es bueno ni en matemática ni en lectura comprensiva. No calcula bien, pero tampoco entiende los números.

Ahora, si hay algo a considerarse. No se dice públicamente, no se analiza en las estrategias de medios, pero sí se teme, y tanto como el diablo a la cruz.

El caso es que la reelección como escarceo no define, no identifica, y los comprometidos esconden la mano. Esa situación cambiaría desde el momento que sea un designio superior.

¿Por qué tienen que estar listos los legisladores posibles si el beneficiario, Danilo Medina, no lo está? ¿Por qué deben lanzarse al agua, con corrientes de arrastre, si no hay ahogado a la vista?

La Contra quiere que se agote la legislatura, olvidando la astucia de la convocatoria extraordinaria, con la que la gente del Palacio Nacional libra y salva situaciones.

Tócala otra vez, Sam, a ver si ahora suena mejor.