Tomás Aquino Méndez

Casi, casi creí que las autoridades, tenían DE VERDAD, a Quirinito. Las declaraciones CLARAS Y PRECISAS del director del DNI, el 25 de junio, me hicieron pensar de esa manera.

Casi, casi vi a los militares y policías sustituir a los diputados y senadores en el Congreso Nacional. Me pareció que habían trasladado la Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Ejército hasta el Centro de los Héroes. Luego escuché que se trataba de “UN ASALTO”, que se llevaría a cabo al sagrado lugar del primer poder del Estado. Creí esa versión y ahora espero que me digan dónde están los que planificaron ese hecho y cuando los someterán a la justicia. De verdad merecen un castigo ejemplar.

Casi, casi me convencen de que ESTABAN TODOS LOS QUE ESTÁN. Que no faltaba nadie más. Pero vino Alicia Ortega y me puso a dudar. Dio unos detalles que, aunque las autoridades los tenían, los mantenían debajo de la almohada, esperando “el momento oportuno”. Parece que ese momento ¿llegó?

Casi, casi me creo la versión de que Reinaldo Pared había logrado un acercamiento entre Danilo y Leonel. Que las “MORADAS AGUAS” recobraban la normalidad. Que el interés por el país había pesado más que el interés personal. Pero… desperté. Casi, casi ASUSTADO.