El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

devariados@yahoo.com

**¡Tantos temas que tiene la oposición para aprovecharse y sin embargo duerme!

**¿Los empresarios fueron donde Danilo a hablar del calor que hace, o a expresarle la preocupación por lo feo que está esto?

**No os extrañe ver a una celebridad del chantajismo profesional convertida en baluarte de la lucha contra la corrupción.

**Incentivemos al Bobby de Nylon para que inscriba su precandidatura a diputado.

**Los diputados de Hipólito desoyeron la línea del Partido. ¿Será que su líder les trazó otra?

**Ojalá que el alto ejecutivo de Jet Blue haya prometido a Danilo no seguir enviando a R.D. los aviones más chatarra que tiene.

**Más que los 471 kilos incautados, me preocupan los AK-47, los M-16 y las Glock. ¡Esto va mal!

**¿Se manejará profesionalmente la sustitución de doña Zoila o imperarán el populismo y el compañerismo?

**A pesar de que son maestros en eso, no parece fácil montar un muñeco para desarmar lo nuevo de Odebrecht y proteger a cierta gente.

**De enero a junio, el Dicam sometió a la justicia a 10,245 vendedores de estupefacientes. ¿Dónde meterán tantos presos?

**Cuando el pueblo grita por los apagones, la ADIE aprovecha y dice que tiene energía disponible, pero las EDES no se la compran. ¡El problema es el costo del kw/h!

**Es extraño que aspiren tantos a la presidencia de una entidad con tantos problemas económicos, como el CDP.

**A nivel de Responsabilidad Social, el Grupo Martí está dando cátedra.

**He visto tantas imprudencias en la carretera Maimón-Cotuí, que no me extrañó saber de los seis muertos en un accidente.

**Incomprensible el trato indiferente que se ha dado al único sobreviviente del derrumbe en Santiago.