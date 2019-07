La democracia de hablar

Orlando Gil

Entre los muchos problemas que tiene el PLD, pero que como todo lo malo no se da cuenta, está la multiplicidad de voceros.

Los peledeístas han descubierto la democracia al final de sus días, si el pronóstico de los politólogos se da y Danilo Medina y Leonel Fernández hacen la faena.

Todos se sienten con derecho a la palabra, un derecho que no se reivindicaba cuando la organización era estalinista.

La discrepancia entre Medina y Fernández no fuera tan aguda ni tan caústica si solo hablaran ellos y no los segundones que no se aguantan.

Igual puede decirse del partido como institución.

El secretario general quiso llevar a cabo una diligencia de entendimiento entre bandos en pugna para que por lo menos bajaran la temperatura.

La iniciativa se quedó en intento pues los desesperados no se aguantaron y dedicaron a abortar la barriga e impedir el parto.

Dicen que todo fue un bulto, y nadie puede decir que no.

Ahora surge el tema de los aspirantes a posiciones que se inscribieron el fin de semana y que no se sabía que fueran miembros del partido.

El primero que advirtió que había una generación que el PLD debía tener en cuenta y atraer a las filas fue Fernández.

Los seguidores de Medina hablaron de caras nuevas y el comité Político decidió no solo abrir el padrón, sino favorecer que los llamados pudieran candidatearse.

La explosión del pasado fin de semana. Una situación para celebrar, pues un PLD decadente, en vez de reprobar, promueve el curso.

Ahora surge la queja de que se abrió demasiado, y lo dice gente posicionada que teme que la ola expansiva sea competencia difícil de vencer.

La inquietud se entiende, se explica, pero igualmente interesante la circunstancia, pues sucede que un orgánico se siente a menos frente a un converso.

Ya se conocen las costuras de la pelota, ahora falta ver si el bateador se embasa, pues parece que rating podría superar militancia.

Ante la crispación de un Congreso militarizado convendría un poco de risa con cómicos propios.