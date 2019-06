Ricos quieren pagar más

Tomás Aquino Méndez

No, ¡qué va! No hablo de los ricos dominicanos. Cierto, que aquí hay muchos. Unos hechos con el sudor de su frente y otros, con el sudor del de enfrente o con dinero de todos. Pero, no creo que haya alguno que pida a la DGII que le cobre un POCO MÅS para beneficiar a los pobres.

Los ricos que quieren pagar más viven en Estados Unidos. Pidieron que se les cobre más y que esos recursos se usen promoviendo crecimiento económico y financiando la salud pública. “Estados Unidos tiene una responsabilidad moral, ética y económica de gravar más nuestras riquezas”.

Es parte del texto de la carta enviada por 18 supermillonarios de ese país. Consideran que pagar más es algo “justo, patriótico y fortalecería la democracia en el país para reducir la desigualdad”. Si esa actitud de desprendimiento la tomaran todos los millonarios del mundo en cada uno de sus países, el drama de la pobreza, que hoy afecta a miles de millones de personas, tuviera una reducción importante.

Conociendo los ricos de mi país creo que serán los últimos, si la oferta de los ricos de Estados Unidos comenzara a aplicarse. Muchos hablan en los medios de su preocupación por los pobres pero… del dicho al hecho…