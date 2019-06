Biblia y vudú

Juan F. Puello Herrera

asistente@puelloherrera.com

Nadie pone en duda que la Biblia ha sido el libro más traducido, más editado, más estudiado y más leído de cuantos se hayan escrito.

Con esta observación no pretendo entrar en disquisiciones innecesarias sobre la procedencia o no de la Ley No. 44-00 sobre la instrucción bíblica en las escuelas, sin embargo, vale aclarar que esta norma legal independientemente de las implicaciones que tiene la igualdad en la ley y la igualdad en la aplicación de la ley, se encuentra inspirada en valores patrios que le garantiza su invariable permanencia en el tiempo y en el espacio. Lo que resulta inconcebible es el argumento del ministro de Educación de que la Biblia no se lea en las escuelas por los “miles” de haitianos que están en ellas y que tienen como religión el Vudú. De esta manera, perseverar en su ignorancia lo hace responsable de todas las consecuencias que la ignorancia produce. Entre otras muchas, de dar preeminencia a una “religión” que como el vudú atenta contra principios y valores cristianos arraigados en nuestra cultura. Por ahora tres preguntas se imponen al ministro de Educación. ¿Puede leerse la Biblia en las escuelas donde no asistan estudiantes haitianos? ¿Sabe usted porqué los haitianos no soportan ver nuestra bandera nacional? ¿Se debe prohibir izar la bandera dominicana en las escuelas donde asistan estudiantes por respeto a ellos ya que tiene una cruz blanca que divide los colores, en su centro el símbolo patrio del escudo con una Biblia abierta.