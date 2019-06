Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Tomemos de nuevo esta expresión del papa Francisco, dicha justamente en estos días y que viene muy bien a todo el ambiente en la República Dominicana. Él dice: “Bienaventurado, dichoso, feliz el político que está comprometido en llevar a cabo un cambio radical”. La palabra compromiso -esa es la gran diferencia-, estoy comprometido a un cambio radical, y el cambio es ético, que todo lo que hay sea para el bien común, que todo lo que hay sea administrado honestamente y que se tenga la valentía de tomar posiciones y de corregir y castigar, si es necesario, a los amigos y los cercanos. Dichoso aquel que se compromete de esta manera, aunque le cause sufrimiento, porque es el cambio radical que nosotros tenemos, no es un cambio de palabras, no es un cambio de decir, “cuando yo esté en este puesto voy cambiarlo todo”. El cambio radical implica, “sí, voy a hacer estos cambios aunque me cuesten las críticas, porque exijo a las personas que cumplan lo que tienen que cumplir”.

Dichosos los que trabajan por ese cambio radical, siempre serán recordados y se tendrá en la memoria de los dominicanos, como siempre recordamos a Ulises Francisco Espaillat, porque no se corrompió él ni permitió que en su gobierno hubiera corruptos. Hoy lo recordamos como un modelo de gobernante, aunque solamente pasó cinco meses, pues lo derribaron porque no se corrompió.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.