Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Cuando oímos esta frase: “La riqueza existe para ser compartida”, es realmente un llamamiento a que todo el que tiene riqueza escuche también esta otra expresión: “La riqueza, cualquiera que tú tengas, no es tuya, la cantidad que tengas, no es tuya, siempre será de los demás”. La riqueza que tú tienes, si no la compartes, la dejará a tus hijos y nietos y les traerá problemas y se corromperán, porque esa riqueza no hiciste con ella lo que tenías que hacer. Siempre recordaré a don Manuel Arsenio Ureña, que decía: “Yo produzco riquezas, no dejo perder mi capital, pero produzco riquezas para yo tener una vida digna, para formar a mi familia y educarla y para hacer obras de bien”. Por eso sus campañas de alfabetización de muchos pueblos dio resultado; su apoyo en becas a estudiantes o préstamos para que pudieran estudiar; la reforestación producía riquezas para esos bienes. Por eso, la riqueza compartida es la que realmente llega al éxito, al triunfo, hace un triunfador. La riqueza que no se comparte -porque no es tuya-, te llevará a la corta o a la larga al fracaso.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.