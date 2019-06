La reserva anula la primaria

Orlando Gil

gil@claro.net.do/@orlandogildice

“Democracia, si te conocí, ni te recuerdo ni te reconozco”, parece decir el PRM con las tantas candidaturas reservadas y que reportará a la Junta Central Electoral.

Aunque puede inferirse que la del sábado fue una primera visita y que no descarta volver a cambiar reserva por primaria.

Vaya usted a saber el grado de improvisación y como si no se tuvieran claras las coordenadas y como si la intención fuera a salir del trance.

No puede insistirse en el debate sobre virtudes y bondades de las primarias abiertas y cerradas, pues el punto se discutió y sobre ese particular no hay querella.

Sin embargo, el PRM bota la llave cuando no solo convocará a primarias cerradas, sino que se reserva posiciones de importancia como senadores, diputados y alcaldes.

Una acción que anula el intento de democracia interna y que despoja el proceso de primarias de interés, pues deja a mucha gente fuera de competencia.

¿Quién llevará a votar si los diputados que cuentan con medios económicos tiene garantizados el cargo, e igual los alcaldes que disponen de presupuesto?

Las primarias no serán una medida de todas las cosas, pero sí un elemento a considerar. Octubre del 2019 será como vientre de la paloma para los antiguos.

Permitirá ver a febrero y mayo del 2020.

No es asunto de suponer, sino realidad palpable. El PLD, con casi todos los puestos a primarias abiertas, mostrará mayor pujanza que el PRM.

Las filas de uno y otro harán la diferencia. Y no solo las comparaciones, sino también las preguntas. ¿Por qué una convocatoria pobre y otra en cambio abundante?

El morbo tendrá que responder, ¿y cómo lo hace si no de manera perversa? Dirá -por ejemplo- que los opositores no aspiran porque saben que no ganarán.

Mejía quería primarias abiertas y Abinader cerradas, y serán cerradas. Ahora falta ver con respecto a la reserva, cuál de los dos impuso la partida.

La apuesta podría ser equivocada, a menos que el PLD se divida mañana y octubre no exista en el horizonte.