Salud y la campaña contra el turismo en RD

Desde Alemania a Puerto Rico, de Washington a Rusia, de España a Cancún, de la Tierra del fuego a Orlando una campaña internacional contra la industria turística en la República Dominicana se articula, medrando en penetrantes medios de comunicación. Incluye los de mayor incidencia: el Washington Post, el New York Times, Fox News, BBC News, BBC, CBS News, CNN, Mundo, Tele Mundo; en Europa: al Independent (Reino Unido), el ABC (España) y sus medios afiliados como el canal de televisión digital WFTV, de Orlando, Florida, Estados Unidos; en Rusia, a RT, y a muchos otros. Es una campaña extensa y geográficamente orientada. La búsqueda para “death of american tourists in Dominican Republic” en Google entregó 48.2 millones de registros mientras en español (“muerte de turistas en República Dominicana”) arrojó 7.57 millones, menos de una octava parte.

Diferencia de ecos enfocados que denota el interés de la fuente de información: alcanzar audiencias específicas, regionalmente determinadas. Además del enfoque informativo, la acompañan artículos de opinión e interpretaciones noticiosas. Algunas versiones coquetean con el “thriller” y el sensacionalismo, activando el morbo con supuestos propósitos ocultos en las muertes; señalando, con simulado cinismo, su ocurrencia en el país “más seguro de Latinoamérica”.

La fama y el éxito generan agresiones de competidores ineficientes y envidiosos; en los peores casos, venganzas concretadas en hechos. La campaña ataca la imagen-país, el fuerte: valor agregado y entorno sobresaliente de nuestro turismo, fortalecido por una cultura hospitalaria sin parangón, que con festiva recepción condimenta la atención esmerada a los visitantes, enfocada en su satisfacción: los dominicanos conviven y comparten con los turistas sin complejos, envidias o resentimientos.

Y el “Plus”: la seguridad. Al incremento de vuelos al destino RD de AA, la fama internacional bien ganada. Son valores agregados, aportados por las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana a esta industria que potencian su sostenibilidad, desarrollo y expansión; forjados en la conceptuación del “todo incluido” como hospedaje de movilidad reducida y controlada, que minimiza el riesgo de exposición de los turistas a eventos inesperados.

A eso se une la inseguridad ciudadana controlada, frente a la regional, según reportes de acreditadas agencias internacionales. Pese a la alharaca detractora y a la consecuente percepción sobre la seguridad ciudadana que construye y confirman las encuestas, en el 2018 nuestro país registró una tasa de 10.4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Inferior al promedio caribeño, de 16.9 (+0.625 veces) y al suramericano: de 20 (+0.92). En el país no se respira el terror en que viven los centroamericanos, cuya tasa de homicidios es 41 (+2.94), según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) para el 2018. Gracias a las informaciones ofrecidas por el Ministro de Salud, la ciencia forense halló causantes cardiovasculares en los fallecimientos, desvinculando su ocurrencia de las operaciones y gestiones de los hoteles nacionales.

El carácter de dumping informacional internacional de la campaña lo revela la cobertura a esa experticia forense informada por el Ministerio de Salud el pasado lunes: hasta hoy, las precitadas agencias y medios noticiosos la han ignorado olímpicamente.