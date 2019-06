Negación de residencia

Yadira Morel

P. Quiero solicitar visa de paseo pero mi familia, madre y hermano, están ilegales en Estados Unidos y me gustaría saber si eso me afecta?

R. Claro que sí, pues el formulario de solicitud de visa el Ds160 tiene preguntas relacionadas con sus familiares y el hecho de que estén viviendo ilegales en Estados Unidos es negativo para usted.

P. Mi padre residente me solicitó la residencia y el día de la entrevista me negaron la residencia, pues él tenía muchos años sin viajar, ahora mi padre murió y quiero saber qué puedo hacer.

R. ¡Nada! Pues la muerte de su padre termina la petición.

P. He solicitado visa en 4 ocasiones y me la han negado y quiero saber qué puedo hacer para obtenerla.

R. Si le han negado la visa tantas veces hay una gran probabilidad de que usted no califique para el visado y es muy probable que si sus condiciones de vida no cambian no se la otorguen.