Costo muy alto

El propósito de las primarias era abrir el partido a las bases y que las bases se asumieran como instancias decisivas. Unas más que otras, pues no se tiene idea única al respecto.

Unos piensan que la mucha democracia hace bien y otros consideran lo contrario. Que el exceso daña. Y peor todavía: ponen controles.

Los candidatos serán seleccionados en primarias abiertas en el PLD y primarias cerradas en el PRM. Los demás partidos recurrirán a otras modalidades, y así informaron a la Junta Central Electoral.

En eso no hay discusión, aparentemente, pero sí desde el momento que surge la inquietud sobre el costo. El organismo de elecciones pone mucho, pero no todo.

Los partidos se sienten obligados a buscar lo que falta entre sus potenciales candidatos. Las aspiraciones por tanto no serán gratis.

El Partido Reformista como no irá a primarias no exigirá cuota de dinero a quienes se inscriban para participar en el proceso interno.

En el PRD todavía no se sabe, pues la comisión encargada no acaba de entregar el reglamento. Si se cobraba antes ¿por qué no ahora?

En el PRM se decidió que sí, aunque se tiene la mala experiencia de la ocasión anterior en que se abortó la elección interna y no se devolvieron los fondos.

El caso especial será en el PLD, y lo será porque la Comisión Nacional Electoral sugiere pagos, y con esos cobros se estaría haciendo lo que nunca se había hecho.

Los montos son altos, y se tiene la idea malvada de una finalidad perversa. Disuadir vía cobro el desenfreno de candidaturas.

Así como una vez, al inicio de las administraciones, cada peledeísta andaba con un currículo bajo el brazo, ahora adelanta sus pasos con una candidatura.

Y así está la cuestión, de ser o no ser, y como en todo, la decisión va a parar a manos del comité Político. La CNE propone y el CP dispone.

Los compañeros de las bases, que no pueden competir de igual con los titulares, quisieran que el CP se compadeciera, y eliminara el costo o lo rebajara.