Residencia vencida

Yadira Morel

yadira.morel@listindiario.com

P. Me cancelaron la visa por viajar con sustancias controladas. ¿Qué probabilidades tengo de que me otorguen de nuevo una visa?

R. Muy pocas, posesión de sustancias controladas es un delito grave que lo hace a usted inadmisible en Estados Unidos.

P. Mi residencia americana está vencida ¿qué debo hacer para viajar con ella?

R. Si puede renovarla viaja con la nueva tarjeta, si no es renovable tiene que solicitar la residencia de nuevo.

P. Me han negado la visa en 3 ocasiones y me gustaría saber qué debo hacer para que me otorguen el visado.

R. Lo más importante es saber si usted cumple con los requisitos de la visa americana demostrando que tiene vínculos familiares (esposo, hijos) y económicos (su trabajo propiedades, vehículos, buen ahorro) que lo aten al país, pues si no cumple estos requisitos su visa puede ser negada bajo la sección 214b y las probabilidades de que se la otorguen depende de que sus vínculos familiares y económicos cambien favorablemente.