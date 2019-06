ROLANDO REYES

Primer Tiro

Aunque la entrega anterior fue titulada como “Flexibilización Monetaria” por el editor de esta página, es justo y necesario aclarar que la decisión de liberar recursos del encaje legal para financiar a los sectores productivos no es una medida que por sí sola pueda calificarse como flexibilización monetaria. Una reducción de la Tasa de Política Monetaria (TPM) si es una medida de flexibilización, pues con esta se persigue aumentar el crecimiento del consumo y la inversión privada. Pero si se toma en cuenta que la Tasa de Interés Neutral (TIN) se define como aquella que mantiene el crecimiento en su nivel potencial sin causar presiones inflacionarias, y si se toma en cuenta también que durante los últimos 17 meses el crecimiento del ritmo de actividad económica se ha mantenido por encima de la tasa de crecimiento potencial del PIB, y que durante dicho período la tasa de inflación se ha mantenido dentro el rango meta del Programa Monetario del Banco Central, entonces debe concluirse que la Tasa de Política Monetaria (TPM) de la institución emisora, se ha mantenido permanente alineada a la TIN, haciendo innecesaria una reducción de la TPM.

Segundo Tiro

Pero hay un espacio amplio para una flexibilización, la cual como se ha visto, no puede ser por ahora mediante una reducción de la TPM. Además de una tasa de inflación por debajo del rango inferior de la meta del Programa Monetario, y del giro hacia una posición monetaria expansiva en los Estados Unidos y en la zona Euro, el factor fundamental que ha producido dicho espacio es la caída de la tasa de crecimiento anual del crédito al sector privado en moneda nacional, desde el 13.3% en que encontraba en junio del año pasado, al 6.9% en la actualidad. La flexibilización crediticia vía reducción del encaje es independiente de las decisiones que afectan la cantidad de dinero circulando en la economía. Cuando el Banco Central coloca títulos por el mismo monto de los vencimientos no está afectando la cantidad de dinero, y la liberación del encaje no aumenta dicha variable, pues los recursos liberados solo entran a la circulación cuando son prestados por los intermediarios financieros. Los recursos del encaje tardan mucho para entrar a la circulación, pero los vencimientos no recolocados entran de inmediato.

Tercer Tiro

El riesgo de expansión del diferencial de rendimiento requerido a los títulos de deuda pública emitidos en el mercado internacional, y los colocados en el mercado local, no aumenta con la liberación del encaje. Pero la diferencia entre la demanda de rendimiento se reduce, y de manera acelerada, pues el 29 de mayo el Ministerio de Hacienda colocó bonos en moneda nacional en el mercado internacional a siete años, a una tasa de 9.75%, mientras que el día 3 del cursante mes la demanda de rendimiento promedio del mercado secundario a los títulos domésticos al mismo plazo fue de 9.70%. Sin cambios en otras variables del balance de riesgo macroeconómico, esta alineación influirá en que la próxima flexibilización sea una reducción de la Tasa de Política Monetaria.