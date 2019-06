Promesas sin cumplir

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Algo que está afectando al mundo entero es la afirmación de que los políticos prometen y no cumplen, no ejecutan, y se han hecho ya estudios en algunos países donde se les llama mentirosos, porque prometieron y no ejecutaron.

Dolorosamente hoy encontramos en nuestros barrios tantas personas que piensan así, y los que prometen y no cumplen, al final quedan como mentirosos.

Este tema de la falta de credibilidad nos está abrazando y se está imponiendo. Ojalá que lo que prometen ejecutar desde sus cargos públicos lo cumplieran y sintieran la necesidad aquellos que le hacen una promesa a Dios repararla cuando no la cumplan.

Ojalá también -cuando uno haga la promesa-, que la cumpla; no está obligado a hacerlo -como dice Dios-, pero si la hace, Él les pedirá cuenta, así como los pueblos piden cuentas cuando se hacen promesas y no se cumplen.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.