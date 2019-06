Mons. Ramón Benito De La Rosa y Carpio

asdm06@gmail.com

Antes se decía que si uno no quería que una cosa se supiera, que no la dijera o que no la hiciera, pero creo que ahora -con los medios que tenemos y exagerando un poco-, hay que añadir que ni siquiera hay que pensarlo...

Muchas cosas que se difunden no son una falta a la privacidad de las personas, pero hay que repetir tantas veces la frase del evangelio: “No hay nada oculto que no llegue a saberse”.

Si antes en los barrios se chismeaba y lo que se hacía todo se sabía, hoy el mundo -como ya han dicho muchos expertos-, se ha vuelto una aldea, un pueblo, un barrio. Nuestros hechos y nuestras palabras -cuando se dicen en cualquier parte-, ya no son privadas, son públicas.

Recuerde el pensar de la biblia, donde se afirma que “uno es dueño solamente de lo que no dice”.

Hasta mañana, si Dios,

usted y yo lo queremos.