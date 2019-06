Tiempo para el alma

Josefina Navarro

“El que obtiene ganancias deshonestas perturba su casa, el que detesta el soborno vivirá”. Sal. 15: 27.

No puede haber tranquilidad, paz, seguridad o felicidad duradera cuando se obtiene algo (dinero, bienes, posición, cargo) sobre la base de chantaje, soborno, robo, “indelicadezas”, influencia, mentira. A la conciencia no la podemos vender o entregar; ella está ahí siempre, adherida a nuestro ser, aunque sea molesta. En ella reposamos con placer cuando actuamos de manera correcta y justa; pero nos persigue inmisericordemente cuando somos deshonestos o perversos. No hay ni habrá paz para el que mal obra; la justicia aunque tarde, un día llega, y la conciencia se sienta a esperarla.