Negación de visa

Yadira Morel

yadira.morel@listindiario.com

P.- Mi esposa y yo tenemos visa y llevamos a nuestros hijos de 14 y 16 años y se la negaron. ¿Qué podemos hacer?

R.- Llevarlos de nuevo a solicitar la visa, pues el Cónsul es el que decide si otorga el visado o no.

P.- Soy ciudadano americano y quiero solicitarle la visa a mi novia dominicana y quiero saber qué debo hacer.

R.- Para solicitar la visa a su novia dominicana debe solicitar la visa de Fiance (novia) llenando el formulario I-129F.

P.- He solicitado la visa de turista en tres ocasiones y me la han negado, siempre me dan el mismo documento donde me dice que no soy elegible bajo la sección 214(b). Soy soltero sin hijos y no tengo propiedades pero un trabajo estable.

R.- Realmente ellos tiene razón y usted no califica de acuerdo a la ley 214 (b).