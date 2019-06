Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Una señora de Puerto Plata me dijo: “Yo le sigo, usted no me conoce, pero yo le sigo a usted en “Un Momento” y cada mañana lo leo”. Y añadió: “Toque en uno de sus momentos este tema: Reciclaje”.

Me encantó tanto que esa persona me propusiera este tema, porque me hace pensar en que la población, la sociedad civil, los ciudadanos, piensan en esto que hacen muchas empresas, el reciclaje, para mejorar el medio ambiente.

En el día mundial del Medio Ambiente qué bueno es poder tocar este tema: reciclar, hacer que las cosas vuelvan a producir. Sabemos que hay muchas personas expertas que quieren esto, y el que la sociedad lo piense así, es una afirmación a los empresarios y a los políticos que están trabajando en esa línea, en que una manera de cuidar el medio ambiente es el reciclaje.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.