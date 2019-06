Mis pernoctaciones en Nueva York

Ellis Pérez

@EllisPerezSr

Francia y yo desarrollamos una afición por la ciudad de Nueva York, desde que nos casamos. Sin embargo, en diciembre 1957 nueve años antes de la boda, llegué por primera vez a la gran ciudad, habiéndole pedido a mi ex jefe en el hotel El Embajador, Donald Bryan, que me consiguiera un sitio para pernoctar que no me resultara muy caro. Me dijo: te tengo el sitio perfecto, el YMCA que está en la calle 34, en el centro de Manhattan; es un sitio muy utilizado por los estudiantes y la mayoría de los que se quedan ahí son jóvenes como tú.

En esa ocasión llegué de noche a NY y nunca olvidaré la vista panorámica con el fulgor de todas esas luces que llegaban, prácticamente, hasta un horizonte extendido desde la altura del avión. La segunda vez que llegué a NY fue en noviembre del 59, y a su requerimiento me quedé en el apartamento de mi gran amigo, casi hermano, Carlos Raime Faxas, quien vivía con su madre doña Teresa, en la calle 66 entre la 7ma. Ave., y el Parque Central.

Con el tercer viaje a principios de 1963, buscando la fórmula para transmitir los juegos de béisbol en los que ya participaba el primer grupo de peloteros dominicanos en Grandes Ligas se inicia el periplo por los diferentes hoteles. Alguien me recomendó el hotel Abbey Victoria, situado en la 7ma Ave., con calle 51; hotel que utilizaría recurrentemente, con Billy Berroa y Tomás Troncoso cuando veníamos a transmitir los juegos en vivo.

Con el grupo Semana Dominicana en USA, que lideró por 20 años el doctor Luis Heredia Bonetti, veníamos cada año utilizando diferentes hoteles, aunque el que con más frecuencia utilizamos fue el Renaissance en la 7ma con 45st. En diferentes ocasiones por motivos diversos, también utilicé el New York Hilton, el Sheraton Center y el Waldorf Astoria.

Mención especial es el período de 16 meses en que con rango diplomático fui director de la Oficina de Turismo de República Dominicana, en NY, y con la familia completa nos radicamos en la Ave. 76 de Forest Hills, Queens, a escasas cuadras del famoso centro y canchas de tennis. En los últimos años hemos pernoctado en el Manhattan Club, donde estamos ahora, ya que fui por un tiempo el representante de esta propiedad en Dominicana