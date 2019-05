Tiempo para el alma

Josefina Navarro

“Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración”. Rom. 12: 12.

Nuestra actitud frente a la vida y a las circunstancias que nos rodean define en gran medida nuestro el bienestar de nuestros días por venir. Siempre he dicho que “esperanza” es mi palabra favorita; me inyecta energía y me aleja de la tristeza, incluso, de la frustración cuando las cosas no andan bien. La paciencia me hace firme en mis proyectos. La oración es mi “gasolina” espiritual. Te invito a hacer también tuyas la esperanza, la paciencia y la oración.