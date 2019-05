MONS. RAMÓN BENITO DE LA ROSA Y CARPIO

Volvamos la mirada a esta norma que debe regir tanto la vida pública como la privada.

Repitamos con la Conferencia estas frases: “La cortesía comunica en el otro la sensación de agradecimiento, a la vez que halaga a uno y enaltece al otro. El Premio Nobel de Literatura 1990, Octavio Paz, expresa que la cortesía es una escuela de sensibilidad y desinterés que exige a las personas cultivar su mente y sus sentidos, aprender a sentir, hablar y en ciertos momentos a callar también; en la raíz de la cortesía está el amor: quien ama es amable, no obra con rudeza, no actúa en modo descortés, no es duro en el trato, sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables y no ásperos ni rígidos; el amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración”.

Frases de Octavio Paz que hacemos nuestras, deseando que nuestros servidores públicos tengan cortesía.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.