Dr. Rafael Lantigua, primer recipiente del premio Oscar de la Renta

Ellis Pérez

@EllisPerezSr

El miércoles en la noche me reuní a cenar con mi viejo amigo del Dr. Rafael Lantigua, en Nueva York. He aquí resumen de esa conversación: “En principio yo decidí hacer el cuarto curso de matemáticas para graduarme de la Normal para hacer la carrera de ingeniería. Mi madre no estuvo de acuerdo, me dijo: mi hijo, nosotros somos una familia muy pobre, tu no tienes las influencias para conseguir obras del gobierno ni las relaciones para conseguir obras del sector privado, yo sugiero que tu hagas el cuarto de Medicina para que te hagas médico y pongas tu consultorio en el barrio y así tendrás una clientela segura : la del barrio. Con ese argumento mamá me convenció y por eso estudié medicina”.

“Me gradué en la UASD. Vine a NY a hacer la especialidad de medicina interna. Por las circunstancias que se dieron terminé quedándome aquí en NY y no regresé a mi país. Me di cuenta que la población dominicana y la latinoamericana en general se habían quedado con escasos servicios de salud. Esa realidad me motivó a servir a nuestra comunidad con mayor ahínco, dedicación y pasión . Esa característica que comencé a desarrollar con mis pacientes la había heredado de grandes maestros de la medicina dominicana que yo había conocido, como los doctores : Vinicio Calventi, Hugo Mendoza y Mario Tolentino, entre otros ”.

“Los reconocimientos que he recibido de la Universidad de Columbia y del New York Presbyterian Hospital se deben a factores internos y externos, los internos implican impartir clases, investigaciones a nivel científico y atenciones al paciente. Los externos incluyen la suerte y el factor político . Podria decirse que en una universidad y en un hospital se practica la política tanto o mas que en un partido político”.

“Estoy consciente de que el Dr. Peña Gómez me dio a conocer en el país a partir de 1984 por su problema cardíaco y luego con su cáncer, yo fui su médico de cabecera en NY . He conocido y tratado a casi todos los presidentes dominicanos de Balaguer para acá . Sin embargo, siempre he mantenido mi ejercicio profesional separado de la política”.

“Mi agradecimiento al Canciller Vargas Maldonado y al Presidente Medina por el otorgamiento de este premio, igualmente a los esposos Rainieri y la familia de Oscar de la Renta. Me han hecho sentir muy honrado y distinguido”.