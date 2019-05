Un hombre que hace pensar

Luis Rosario

¿Has pensado alguna vez si sabes pensar? ¿Y qué es eso? De seguro has oído hablar de Dió genes y la lámpara. No, la de Aladino, no; la de Diógenes.

El pobre Diógenes caminaba como un vagabundo por las calles de Atenas con una lámpara encendida en pleno día, diciendo que buscaba a un hombre. Diógenes era un hombre que quería hacer pensar, por eso provocaba a todos, viviendo en la calle, desprendido de toda riqueza y de todo lo que al mundo le llena los ojos. Cuestionaba todo y así ponía a pensar a la gente.

¿Habrá en nuestro país personas que piensen y sean capaces de hacer pensar a los demás?

Desde que yo era un muchacho, conozco a un hombre que ha dedicado su vida al cultivo del pensamiento y de los libros. Más todavía, él mismo es una especie de libro abierto que provoca y cuestiona. Nunca lo he oído dar recetas; al contrario, el rubor se le refleja en la cara por el enfado cuando alguien intenta sacarle una respuesta prefabricada sobre cualquier tema, especialmente en el campo del pensamiento filosófico. Como aventura de un Quijote incomprendido, dio a luz, contra viento y marea, la criatura que más se le parece: la Biblioteca Antillense Salesiana, monumento al razonamiento crítico y santuario del pensamiento filosófico dominicano. Ese banco del libro y de la filosofía nació en Cuba, se trasladó luego a Puerto Rico cuando la revolución cubana hizo unidimensional el pensamiento y llegó a su adultez en la República Dominicana, al arrullo del Colegio Don Bosco. La Biblioteca Antillense Salesiana, más que para buscar respuestas fáciles y darles copy paste, fue diseñada por él para enseñar a pensar; ese hermoso oasis del pensamiento fue modelado a imagen y semejanza de su incansable creador. El reconocimiento que la Asociación Dominicana de Filosofía le tributará el próximo 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora, a este pensador solitario es el homenaje a un hombre inquieto que piensa y hace pensar. El Padre Jesús Hernández, salesiano, enorgullece a la gran familia de Don Bosco y a todo nuestro pueblo dominicano. Este hombre ejemplar nos desafía a todos a emprender la extraña aventura de pensar.